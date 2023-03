Riapre domani la riserva di pesca di Salsominore, gestita dal Comune di Ferriere.

Si inaugura così la stagione di pesca sul fiume Aveto, che si chiuderà il 1 ottobre.

Ieri sono stati rilasciati 4 quintali di trote fario, specie autoctona che ha sempre popolato l’Aveto e i suoi affluenti.

Le trote fario immesse sono certificate, come la Regione chiede.

La riserva è divisa in due zone, quella No Kill, che permette la pesca a mosca e spinning e conseguentemente il rilascio del pesce catturato, e quella Cattura che consente di trattenere le trote pescate entro determinati limiti.

La riserva sarà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 fino all’imbrunire.

