La prefettura ai gestori piacentini: “Emergenza sbarchi, servono più posti”

L’allarme sbarchi delle ultime ore mette in allerta anche Piacenza

La prefettura del nostro territorio – dove sono presenti, tra città e provincia, 500 migranti (compresi i cittadini ucraini) – ha convocato una riunione d’urgenza on line con i gestori della rete di accoglienza (undici soggetti in tutto), in previsione dei futuri scenari che potranno delinearsi. Nei giorni scorsi, avevano incontrato gli enti locali piacentini, per sensibilizzare il territorio sulla necessità di approntare nuovi posti.

I gestori si devono quindi mettere alla caccia di spazi dove trasferire gli eventuali nuovi arrivi che potranno affluire anche nel Piacentino. Il 20% è l’estensione massima prevista dal bando in corso.

Tutto ciò nell’orizzonte di un’operazione che dovrebbe vedere l’ingresso di nuovi gestori, in aggiunti agli undici sul campo, rastrellati dall’ultimo bando in scadenza il 6 aprile.

