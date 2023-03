Giovani imprenditori, a Elisa Pisotti di Ottone il secondo premio ReStartApp

Viene dalla Val Trebbia, e precisamente da Ottone, in provincia di Piacenza, la ventiduenne Elisa Pisotti, vincitrice del secondo premio di startup assegnato nell’ambito dell’edizione 2022 del Campus ReStartApp, promosso e realizzato da Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con il Comune di Avellino.

Situata in Località Barchi di Ottone (PC), a 900 metri sul livello del mare, la Latteria Artigianale dei Principi di Elisa Pisotti punterà sull’agricoltura biologica e sulla produzione e valorizzazione di un formaggio storico locale, la Mulan-na, di cui oggi la famiglia Pisotti è l’ultima produttrice.

L’impresa nasce con la finalità di portare avanti questa tradizione, applicando processi innovativi e sostenibili. Tra gli obiettivi prioritari: ottenere un riconoscimento Slow food per la Mulan-na e istituire un brand riconosciuto e distinto a livello nazionale ed estero. “Think global, act local” è la filosofia strategica cardine del progetto.

Dopo 10 settimane di formazione intensiva e un periodo post campus per mettere a punto il proprio business plan, Elisa Pisotti ha ricevuto un contributo a fondo perduto del valore di 20.000 euro, assegnato da Fondazione Edoardo Garrone sulla base della sostenibilità economica e ambientale, dell’innovazione e del potenziale contributo allo sviluppo, alla promozione e alla valorizzazione dei territori appenninici.

Dal 2014, con 12 edizioni complessive, gli incubatori per le giovani imprese della montagna promossi da Fondazione Edoardo Garrone hanno affiancato circa 150 aspiranti imprenditori e hanno contribuito all’effettivo avvio di 54 imprese, 26 delle quali condotte da donne, attive prevalentemente nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e del turismo e accomunate dall’obiettivo di valorizzare, promuovere e sviluppare i territori montani e le loro risorse, in chiave innovativa e sostenibile.

L’edizione 2023 di ReStartApp, nell’ambito del più ampio del Progetto Appennino, si svolgerà dal 26 giugno al 6 ottobre 2023 (con una pausa nel mese di agosto) a Sassello, nell’entroterra savonese, in collaborazione con un partenariato guidato da Fondazione Compagnia di San Paolo e composto da Ente Parco del Beigua, Comune di Sassello (SV), Comune di Campo Ligure (GE), Coopfond Spa, Lega Ligure delle Cooperative e Fondazione De Mari, con un contributo di Fondazione Carige.

Il campus residenziale gratuito è dedicato a 15 giovani aspiranti imprenditori in Appennino, under 40, provenienti da tutta Italia e in possesso di idee d’impresa e startup innovative nelle filiere produttive tipiche della montagna: agricoltura, allevamento, agroalimentare, gestione forestale, turismo, artigianato, cultura, manifattura e servizi, innovazione sociale. Per candidarsi c’è tempo fino a venerdì 12 maggio.

Sono partner di Progetto Appennino: Fondazione Symbola, Legambiente, UNCEM, Alleanza Mobilità Dolce, PEFC Italia, Fondazione CIMA, Open Fiber, Tiscali.