Forti raffiche di vento sulle montagne piacentine. Dopo la poca pioggia, torna il sole

Per la giornata di domani allerta meteo di colore giallo sulle alture piacentine. L’allerta è stata diramata dalla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna: previste forti raffiche di vento su tutto il crinale appenninico e sull’intero settore centro-orientale.

Dopo le poche gocce d’acqua di questa mattina, torna il sole in tutto il territorio piacentino. Lievi precipitazioni sono previste per le giornate di venerdì e sabato prossimo. Bel tempo per Pasqua e Pasquetta.