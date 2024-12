Il freddo artico porta l’inverno nel Piacentino, neve anche in pianura

Torna la neve sulle colline e montagne piacentine. In arrivo una perturbazione che coinvolgerà l’intero Nord Italia portando con sé precipitazioni nevose sopra i 300 metri e piovose in pianura. Quel che è certo è che l’aria gelida proveniente dall’artico ci porterà ufficialmente nell’inverno.

Secondo gli esperti di Meteo Val Nure durante la mattinata di sabato 7 dicembre assisteremo a gelate durante la mattinata e a possibili nebbie diffuse in pianura.

Nel pomeriggio, l’aumento delle nuvolosità su tutti i settori farà da scenario alle prime nevicate sui crinali Appenninici a quote medio alte.

Neve anche in pianura

“Tra la tarda serata di sabato e la prima parte di domenica 8 dicembre, invece, il minimo di bassa pressione si approfondirà e proprio in questa fase avremo un forte abbassamento della quota neve in Appennino con nevicate durante la notte su tutte le nostre zone fino a fondovalle già al mattino – precisano da Meteo Val Nure -, in bassa pianura fase piovosa iniziale con possibili fioccate e accumuli di qualche centimetro”.

Le precipitazioni proseguiranno per tutta la giornata di domenica fino alla prima parte di lunedì 9 dicembre.