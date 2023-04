Scarica medicinali e lascia il motore acceso, un ladro scappa con il furgone

Il rapido furto di un furgone per il trasporto medicinali è stato compiuto mercoledì 5 aprile in via Romagnosi a Piacenza. L’addetto stava scaricando materiale destinato alla parafarmacia situata sotto i portici della galleria San Francesco in centro storico, lasciando il motore acceso: un malvivente è improvvisamente salito al posto di guida partendo a tutta velocità e facendo perdere le sue tracce. Sul posto è intervenuta la polizia per le indagini.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà