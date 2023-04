Ponte pericolante sulla Ferriere-Rocca. La strada sarà chiusa, tragitto alternativo

Il ponte sul rio del Lago Moo in località Taravelli, sulla strada di bonifica Ferriere-Rocca non è in sicurezza. Il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha chiesto alla Regione il finanziamento necessario alla realizzazione di un nuovo manufatto e ha avviato, con fondi propri, il ripristino della strada comunale “Rocca-Toni” per fornire una viabilità alternativa di accesso agli abitati di Rocca Chiesa e I Cerri.

In queste frazioni nel periodo invernale risiedono poche famiglie, ma nei fine settimana e soprattutto dalla primavera in poi si animano anche per il ritorno degli emigrati soprattutto dalla Francia. A Rocca è poi attivo un ristorante.

I divieti

Il sindaco del comune di Ferriere ha emesso l’ordinanza di divieto al transito dei veicoli con portata superiore a 35 quintali e l’istituzione di un senso unico alternato lo scorso settembre. E, secondo le valutazioni dei tecnici del Consorzio, il sindaco si prepara ad informare la cittadinanza presente in località Rocca-Chiesa e I Cerri dei lavori in corso e dell’imminente chiusura al traffico del ponte come da richiesta che verrà inviata dal Consorzio di Bonifica di Piacenza al Comune alla fine dei lavori utili al ripristino della strada comunale Rocca-Toni.

In merito a questa situazione il presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza Luigi Bisi: “Dallo scorso settembre i tecnici del Consorzio hanno costantemente monitorato il ponte di Taravelli. La situazione del manufatto è andata via via peggiorando fino a diventare pericoloso. Per questo, ovviamente dando priorità assoluta all’incolumità delle persone che l’attraversano, si è agito tempestivamente e su due fronti. Da un lato, sono stati chiesti alla Regione Emilia Romagna i fondi necessari alla realizzazione di un nuovo ponte perché con le sole risorse consortili non è possibile far fronte a un quadro economico che, per la realizzazione di nuova opera, circa 500mila euro. Ma dall’altro, e soprattutto, i tecnici consortili unitamente a quelli comunali, hanno studiato un percorso viabilistico alternativo che, seppur provvisionale e temporaneo, permette di riattivare il collegamento tra l’abitato di Toni e Rocca-Chiesa-I Cerri ed è economicamente sostenibile con i soli fondi consortili”.

“Tengo a dire – continua Luigi Bisi – che siamo consapevoli che il percorso viabilistico alternativo creerà qualche disagio ma abbiamo messo al primo posto la sicurezza facendo quanto di meglio si poteva fare con le risorse disponibili e che, in ogni caso, non smetteremo di cercare i fondi necessari alla realizzazione di un nuovo ponte”.

Prosegue la sindaca di Ferriere Carlotta Oppizzi: “La sicurezza dei cittadini rimane prioritaria rispetto a qualsiasi altra valutazione. Insieme al Consorzio di Bonifica si sta cercando di garantire una viabilità alternativa. Rispetto alla chiusura dell’attuale ponte, mi rimetto alla valutazione dei tecnici del Consorzio. Ovviamente sarà anche mia premura sollecitare ogni ente competente al fine di arrivare il prima possibile alla realizzazione in un nuovo ponte in modo da minimizzare, per quanto possibile, i disagi per i cittadini”.

I lavori

Il ponte sul rio del Lago Moo in località Taravelli, attualmente non più in sicurezza è lungo la strada di bonifica “Ferriere – Rocca” realizzata negli anni ’70 del secolo scorso dall’ex Consorzio di bonifica montana dell’Appennino Piacentino. Il ponte ha cinque campate ed è complessivamente lungo 20 metri e alto 11.

Da settembre 2022, anche a seguito di alcune segnalazioni in merito allo stato manutentivo dell’opera, i tecnici del Consorzio di Bonifica di Piacenza hanno avviato un programma di monitoraggio del manufatto. Dai sopralluoghi è emerso che l’appoggio della prima campata in sponda sinistra è stata oggetto di un movimento indotto da uno scivolamento del corpo di frana presente. Tale movimento, andato via via peggiorando, ha fatto sì che l’impalcato del ponte ad oggi poggi per soli pochi centimetri sulla pila posta in sponda.

La soluzione

La soluzione ritenuta migliore – vista la pericolosità dell’attuale ponte sul rio del Lago Moo – sia da parte dei tecnici consortili sia comunali, vista l’urgenza di intervenire con risorse proprie del Consorzio e stante la possibilità di spesa, è quella di procedere con il ripristino della strada comunale “Rocca-Toni” mediante inghiaiamento della medesima sede stradale per una larghezza media di 250 cm con realizzazione di un sottofondo in cemento nei tratti a maggior pendenza. I lavori sono in fase avanzata di realizzazione e si prevede possano essere portati a compimento entro la prima decade del mese di aprile. La viabilità comunale ripristinata risulta comunque non percorribile dai mezzi pesanti aventi sagome di ingombro notevoli quali autobotti per il rifornimento di gpl/gas, mezzi addetti al recupero di rifiuti.

Irrecuperabile

Per quanto riguarda il definitivo ripristino dell’attraversamento con la normalizzazione del traffico veicolare, i tecnici del Consorzio di Bonifica ritengono che, viste le attuali condizioni di degrado dell’opera, non sia possibile recuperare il ponte esistente ma si renda necessario provvedere alla demolizione integrale dell’opera con conseguente realizzazione di un nuovo attraversamento. È già stata avviata la progettazione della nuova opera e l’iter di acquisizione dei pareri e nulla osta relativi, rilasciati dagli enti competenti, ma visto l’ingente l’impegno economico necessario non sostenibile dall’ente, ha avanzato la richiesta dei fondi necessari alla Regione.