Consorzio di Bonifica: “Quattro interventi, nuovo ponte sul rio del Lago Moo”

“Quattro interventi in favore della difesa idraulica e del suolo”. E’ il direttore generale del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Pierangelo Carbone, a spiegare dove verranno investiti gli oltre 600mila euro destinati dalla Regione Emilia-Romagna all’ente piacentino annunciati lunedì 17 giugno.

“In particolare sono ricomprese la revisione di impianti idrovori, la manutenzioni straordinarie alle canalizzazioni e il rifacimento del ponte stradale sul rio del Lago Moo sulla strada di bonifica “Ferriere – Rocca” aggiunge Carbone.

Il piano di investimenti regionale prevede uno stanziamento di 3.803.750 euro per gli otto Consorzi di Bonifica della regione: 1.025.000 per il 2024, 1.425.000 per il 2025 e 1.353.750 per il 2026, indirizzati a interventi di manutenzione degli impianti esistenti e per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica in ambito montano (anche per le strade di bonifica, soprattutto nelle province di Parma e Piacenza).