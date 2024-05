Lago Moo, prosegue la ricostruzione del ponte a Ferriere: “Priorità sicurezza”

Proseguono i lavori di rifacimento del ponte sul rio del lago Moo in località Taravelli di Ferriere: risulta quasi conclusa la demolizione, seguirà la costruzione del nuovo viadotto. Per il ponte, non più in sicurezza, non era possibile il recupero. Per questo, il Consorzio di Bonifica di Piacenza, ente che gestisce la strada di bonifica “Ferriere – Rocca”, lo scorso anno aveva provveduto ad attivare un percorso viabilistico alternativo che, seppur provvisionale e temporaneo, aveva permesso il collegamento tra l’abitato di Toni e Rocca-Chiesa/I Cerri. In contemporanea era stata avviata la progettazione della nuova opera, l’iter di acquisizione dei pareri e dei nullaosta rilasciati dagli enti competenti e la richiesta dei fondi necessari alla Regione Emilia-Romagna visto l’ingente impegno economico necessario al ripristino.

I LAVORI DI RIPRISTINO

L’intervento prevede la demolizione integrale del manufatto in quanto staticamente non recuperabile e la realizzazione di una nuova infrastruttura composta da due spalle in calcestruzzo armato. Il nuovo ponte avrà una sola campata lunga circa 17 metri con un’unica corsia carrabile. L’importo totale dell’intervento è di 500 mila euro, di cui 350 mila finanziati dalla Regione Emilia Romagna (Determinazione n. 6601 del 03/04/2024) e i restanti 150 mila con fondi consortili.

Attualmente è quasi conclusa la demolizione ed è presumibile l’inizio della costruzione del nuovo ponte dal mese di giugno. “Ringrazio la Regione Emilia-Romagna per aver prontamente co-finanziato la realizzazione del nuovo ponte – dichiara il presidente del Consorzio, Luigi Bisi – cercando di mettere in sicurezza la viabilità tra le frazioni in modo celere e definitivo. L’incolumità delle persone è stata la priorità sia nostra sia del Comune di Ferriere. Il percorso alternativo ha provocato qualche disagio di cui mi dispiaccio ma era il modo migliore per accedere alle frazioni con le risorse disponibili. Abbiamo preferito accantonare fondi per la realizzazione della del nuovo ponte, più importante.”

IL VECCHIO PONTE

Il ponte sul rio del lago Moo in località Taravelli si colloca sulla strada di bonifica “Ferriere – Rocca”. La strada è stata realizzata negli anni ’70 del secolo scorso dall’allora Consorzio di bonifica montana dell’Appennino Piacentino, oggi confluito nel Consorzio di Bonifica di Piacenza. Il ponte aveva cinque campate ed era complessivamente lungo quasi 20 metri e alto circa 11. Da settembre 2022, anche a seguito di alcune segnalazioni in merito allo stato manutentivo dell’opera, i tecnici del Consorzio di Bonifica di Piacenza avevano avviato un programma di monitoraggio del manufatto. Dai sopralluoghi era emerso che l’appoggio della prima campata in sponda sinistra era stata oggetto di un movimento indotto da uno scivolamento del corpo di frana presente. Tale movimento, andato via via peggiorando, aveva fatto sì che l’impalcato del ponte poggiasse per soli pochi centimetri sulla pila posta in sponda sinistra rendendolo ovviamente pericoloso. A settembre 2022 sul ponte era stato istituito il senso unico alternato e il divieto di transito per veicoli con portata superiore ai 35 quintali. Ad aprile 2023, per evitare che le frazioni rimanessero isolate, è stato riattivato il collegamento tra l’abitato di Toni e Rocca-Chiesa/I Cerri ed è stato a malincuore fatto divieto completo di percorre il ponte ormai troppo ammalorato.