Consiglio comunale dei ragazzi, tra le prerogative dei giovani ambiente e bellezza

Prende vita il vasto progetto riguardante il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Al via le Commissioni tematiche di lavoro che coinvolgeranno i rappresentanti del progetto avviato questo gennaio dal Comune di Piacenza e gestito dal Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. “Abbiamo incontrato più di 700 ragazzi di numerose classi 5° delle scuole primarie cittadine – spiega la coordinatrice dell’iniziativa Elisa Sarchi – unitamente ad alcune classi delle scuole secondarie di

primo grado, per illustrare in modo più approfondito come si svolgerà il percorso. I

bambini si sono mostrati entusiasti e hanno eletto i propri rappresentanti con molta

partecipazione, segno che desiderano davvero essere coinvolti nella vita del loro

Comune”.

All’assemblea plenaria tenutasi il 25 febbraio scorso nella cornice del Laboratorio

aperto del Carmine, con un momento di ascolto e confronto tra il sindaco Katia

Tarasconi, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e i giovanissimi

portavoce dei propri coetanei, sono seguiti i primi incontri pomeridiani, occasione per

conoscersi e iniziare a discutere delle proposte da portare in sede di Consiglio

comunale. “Ora, con le Commissioni di lavoro, entriamo nel vivo della progettualità”,

aggiunge l’operatrice Marcella Martino: “I ragazzi hanno individuato delle macroaree

di interesse come Verde e Parchi, Verde e Sport, Scuole, Strade, ma anche Bellezza.

Una Commissione, quest’ultima, fortemente voluta dai ragazzi, volta a recuperare il

senso del bello, del prendersi cura degli spazi, dell’ordine, ma anche dell’arte e della

creatività. Anche per questa attenzione e sensibilità, il Consiglio comunale delle

Ragazze e dei Ragazzi è un esempio prezioso di cittadinanza attiva, che insegna ai

giovani a guardarsi intorno, a scoprire e saper esprimere le proprie esigenze con

assertività”.

“Un primo, importante messaggio arriva dal Consiglio comunale delle Ragazze e dei

Ragazzi – commenta l’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati – ed è

l’indicazione di mettere sempre in relazione tra loro ambiente, sostenibilità, scuola e

bellezza. Dalle Commissioni appena costituitesi arriveranno presto richieste più

dettagliate, ma siamo contenti e stimolati dal fatto che le sensibilità della Giunta

siano in linea con quelle delle nostre alunne e dei nostri alunni. Il Documento unico

di Programmazione dell’Amministrazione comunale prevede già interventi

significativi sulle tematiche scelte dal Consiglio come prioritarie attraverso le

Commissioni, ma non vediamo l’ora di poter realizzare gli obiettivi che ci siamo

prefissi, nella direzione indicata dai ragazzi”.

“Il Consiglio, partito a Piacenza con il Ccp di Daniele Novara nel 1996 e

successivamente condotto per diversi anni da Davide Tagliafichi – sottolineano le

referenti – è motivo di orgoglio per Piacenza e una scelta di valore per tutte le

amministrazioni che vi hanno creduto, supportando in questo modo generazioni di

bambini e ragazzi nella partecipazione attiva alla vita della città”. Nel mese di

maggio è in programma un nuovo incontro con il sindaco Tarasconi e gli

amministratori comunali per la presentazione ufficiale dei progetti, previa la verifica

di fattibilità; già in occasione dell’assemblea al Carmine, la prima cittadina e gli

amministratori presenti avevano promesso di ascoltare le loro voci, le loro richieste e

i loro sogni, nella consapevolezza che, quando una città è a misura di bambini, è

anche a misura degli adulti.