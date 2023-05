“Educare alla libertà”. A San Giorgio oltre trent’anni di giunta comunale dei ragazzi

“Bisogna credere nei giovani, avere fiducia in loro e insegnarli la libertà perché noi non possiamo dare nè oro nè argento, ma la possibilità di parlare con la propria bocca e pensare con la propria testa e questo significa libertà”. Si emoziona la professoressa Lucia Rossi quando parla degli studenti di San Giorgio. A loro ha dedicato un’intera vita, prima da insegnate e ora da volontaria che li accompagna in attività preziose come per esempio la creazione del giornalino scolastico.

Nel 1999 Lucia ha preso in mano il progetto – ideato dalla collega Enrica Monti – riguardante il consiglio comunale dei ragazzi che nel paese del drago vanta una tradizione ultratrentennale. “Un’iniziativa storica e di fondamentale importanza – sottolinea la dirigente scolastica Giorgia Antaldi – che permette ai ragazzi di avvicinarsi alle istituzioni, ma non solo: si tratta di un progetto di apertura al territorio e capace di dare spazio e voce agli studenti”. Ora il testimone del consiglio comunale dei ragazzi è passato all’insegnate Giorgia Romanini: “Bello vedere i nostri alunni desiderosi di lasciare qualcosa di loro a servizio degli altri”.

Nell’ultimo anno la giovane giunta guidata da Anna Bersani ha portato a termine diverse attività, tra cui la realizzazione di una biblioteca scolastica, un giornalino chiamato Ghittobertà, un’open day dedicato agli studenti delle elementari, e affrontato varie tematiche dalla legalità all’attenzione per l’ambiente. “Un’esperienza unica che ci ha permesso di crescere e ampliare le nostre responsabilità verso i compagni di scuola e l’intero territorio – le parole del sindaco dei ragazzi -. Attraverso la realizzazione del nostro programma elettorale siamo riusciti, oltre che donare libri sia alla scuola media che a quella elementare, a regalare una pianta a tutte le classe dell’istituto per sensibilizzare gli studenti a riguardo della sostenibilità ambientale”. Il primo cittadino, eletto dagli alunni della scuola media Francesco Ghittoni, ha già le idee chiare anche per il suo futuro: “Mi sono iscritta al liceo linguistico perché amo le lingue straniere e abbracciare culture differenti dalla nostra”.