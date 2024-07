San Giorgio, 68enne si scontra con il marito e cade dalla bici: arriva l’elisoccorso

In bici insieme al marito perde l’equilibrio dopo un contatto e cade sbattendo la testa a terra. Lo sfortunato incidente è avvenuto verso le 13.30 di oggi, martedì 2 luglio, in località Montanaro di San Giorgio.

La donna 68enne stava pedalando nella stessa direzione del marito quando, per cause ancora da chiarire, è entrata in contatto con la bici del coniuge ed è caduta rovinosamente a terra sbattendo la testa. Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe subito un trauma cranico, nonostante il casco, e diverse contusioni.

Elisoccorso da parma

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa di Cadeo e l’auto infermieristica del 118. Necessario anche l’arrivo dell’elisoccorso di Parma che ha trasportato la ciclista all’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono serie, ma non risulta in pericolo di vita.