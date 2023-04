Covid, contagi in calo del 26%. Salgono i ricoveri in pronto soccorso

Scende il numero dei contagi da Covid-19 nella settimana 3-9 aprile rispetto ai sette giorni precedenti, con una percentuale di positivi che arriva a -26,5%. È quanto emerge dal report settimanale pubblicato dall’Azienda Usl.

I dati evidenziano 83 nuovi casi in questa settimana, la settimana scorsa erano 113. La situazione epidemiologica a Piacenza rileva una decrescita maggiore rispetto al trend generale: la media nazionale scende di -8,2%, quella regionale sale di +3,3%, mentre la Lombardia registra un -19,2%.

Dall’analisi dei nuovi positivi su 100mila abitanti, emerge che il tasso d’incidenza di Piacenza è di 29 casi, dato più basso rispetto a quelli di Lombardia (35), Emilia Romagna (33) e Italia (34).

Scende il numero di tamponi effettuati: nell’ultima settimana sono stati fatti 820, mentre la settimana precedente se ne contavano 979 con una percentuale di positivi che passa da 11,5% all’attuale 10,1%.

Le persone in isolamento sono 105, la settimana precedente erano 120.

In lieve calo anche le segnalazioni di casi sospetti arrivate alle equipe mobile distrettuali (già Usca): 11 casi segnalati a fronte dei 14 della settimana precedente.

Gli accessi settimanali in Pronto soccorso per pazienti con sintomatologia riconducibile al Covid passano dai 14 accessi (1,1% degli accessi totali) e 7 ricoveri (50%) della scorsa settimana, ai 18 accessi (1,4% degli accessi totali) e 13 ricoveri (72%) di questa. Il 9 aprile 2023 erano ricoverate in ospedale 24 persone positive, di cui un paziente in Terapia intensiva. Nella settimana non si è registrato alcun decesso.

Nella settimana dal 3 al 9 aprile, la campagna di vaccinazione antiCovid ha visto la somministrazione di 25 dosi. Per la prenotazione della propria vaccinazione si possono utilizzare i consueti canali.

Si ricorda che a Piacenza, le vaccinazioni si effettuano nella sede di piazzale Milano 2 negli ambulatori del blocco B al terzo piano. Le altre sedi provinciali sono consultabili sul sito aziendale.

Le misure più recenti su isolamento e autosorveglianza (contenute nella Circolare ministeriale del 31 dicembre 2022) sono consultabili sul sito dell’Azienda Usl.

Infine, si ricorda che l’obbligo mascherina in ospedale e luoghi sanitari è stato prorogato fino al 30 aprile.

Aggiornamento Emergenza profughi provenienti dall’Ucraina

Attualmente a Piacenza sono 2.122 i profughi per i quali è stato emesso il codice STP (stranieri temporaneamente presenti). I tamponi eseguiti sono 1.712; 63 i positivi finora accertati.

Per la presa in carico dei profughi è possibile rivolgersi alla Medicina delle migrazioni, ambulatorio di via Taverna 47, telefonando al numero 0523.302216.