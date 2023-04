“Eccellenze in digitale”: sei webinar per investire in competenze tecnologiche

Anche quest’anno la Camera di Commercio di Piacenza ha deciso di prendere parte al progetto “Eccellenze in digitale” per supportare l’accrescimento delle competenze digitali del tessuto produttivo piacentino e dei suoi lavoratori. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Unioncamere e Google con le Camere di Commercio, che dal 2013 ha ininterrottamente supportato il sistema imprenditoriale e lavorativo in Italia nell’approfondire i vantaggi dell’uso degli strumenti online. Se la precedente edizione del progetto “Eccellenze in digitale” ha aiutato le imprese ad affrontare la pandemia utilizzando le tecnologie; la nuova edizione vuole fornire strumenti pratici per consolidare la digitalizzazione del tessuto produttivo, in una visione di medio e lungo periodo.

Il progetto prevede un ciclo di sei webinar gratuiti a tema digitalizzazione.

Si parte il 18 aprile con il primo appuntamento dalle ore 10.30 alle 12.30, tenuto dalla dottoressa Marianna Sposato, Digital Strategist & Trainer, dedicato all’utilizzo dei Social principali ovvero Facebook ed Instagram. Si prosegue con il secondo appuntamento, sempre tenuto dalla dottoressa Sposato, il giorno 16 Maggio dalle ore 10.30 alle 12.30 dedicato agli Strumenti utili per gestire gli utenti come ad esempio Crm, messaging e mailing. I successivi appuntamenti si svolgeranno il terzo martedì del mese nei mesi di Giugno, Settembre, Ottobre e Novembre.

Le tematiche che verranno trattate nel corso della formazione, tra cui le strategie e gli strumenti per la vendita online tramite MarketPlace oppure il Paradigma “Industria 5.0: la sostenibilità insieme alle tecnologie digitali e web”, hanno come obiettivo quello di aumentare la diffusione di competenze digitali sul territorio e aiutare le imprese a rimanere competitive in questo periodo di crisi economica, energetica e inflazionistica. Per iscriversi o avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito della Camera di Commercio al seguente indirizzo web www.pc.camcom.it oppure contattare il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio all’indirizzo [email protected]