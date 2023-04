Trentamila tulipani olandesi a Caorso: “Bimbi capiscono valore della natura”

L’armocromia si impossessa dei campi piacentini con un angolo di Olanda fiorito nelle campagne di Caorso. Un’esplosione di colori grazie a 30mila tulipani di oltre 30 varietà che sono stati piantati da Giuseppe ed Elisabetta Merli, due fratelli che conducono Cascina Gina, azienda appartenente da generazioni alla loro famiglia. Per la prima volta hanno dedicato circa 5mila metri a questa attività che, grazie a laboratori e iniziative, ha attirato centinaia di cittadini, i quali hanno avuto la possibilità anche di raccogliere i tulipani.

“Tutto nasce dal desiderio di fare qualcosa di originale, di bello, per i bambini e le famiglie che potesse portare la gente in campagna a vedere la meraviglia di un fiore che sboccia, ma anche la bellezza dei campi, che ormai in pochi si fermano a guardare”- spiega Elisabetta. Oggi ultimo giorno per visitare la tenuta, ma l’anno prossimo il progetto raddoppierà.

GUARDA IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI