La Cassazione ribalta la sentenza sull’ex Macello: al Comune 4,2 milioni di euro

Clamoroso ribaltone nell’annosa causa giudiziaria sui lavori all’ex Macello di via Scalabrini, l’Urban Center. La Corte di Cassazione ha infatti annullato le sentenze con cui prima il tribunale di Piacenza e poi la Corte d’Appello di Bologna avevano condannato il Comune a risarcire i danni alle due imprese (Donati spa e Soved) che avevano intentato la causa.

Al contempo, la Suprema Corte ha stabilito che Palazzo Mercanti avrà diritto alla restituzione dei 4,2 milioni di euro già versati alle imprese nel 2019 dalla giunta Barbieri. Si chiude così in via definitiva, dopo quasi vent’anni di vertenza legale che ha visto impegnati gli uffici dell’Avvocatura, uno dei casi giudiziari più dibattuti della recente storia piacentina, varie volte oggetto di discussione anche in consiglio comunale negli anni scorsi non senza polemiche.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’