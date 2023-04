Ponte sulla provinciale 70 di Costalta di Pecorara, stop ai mezzi pesanti

Gli uffici tecnici della Provincia stimano una spesa di mezzo milione di euro per mettere in sicurezza il ponte lungo la provinciale numero 70 di Costalta di Pecorara. In attesa di poter dar corso ai lavori, la cui copertura finanziaria è prevista non prima del 2025, lungo quei trenta metri di strada è stato disposto lo stop al passaggio di mezzi pesanti il cui peso supera le 7,5 tonnellate.

Per almeno un anno e mezzo quindi tale divieto resterà in vigore. Le criticità maggiori sono dovute alle caratteristiche del ponte la cui struttura è così detta a “selle Gerber”. L’intervento ipotizzato prevede un consolidamento di questi punti dette selle oltre alla sostituzione dei vecchi, parapetti con più moderne barriere di sicurezza. Al momento il divieto ai mezzi pesanti resta fino a data da destinarsi.