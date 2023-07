Costalta, ponte sul Tidoncello da demolire e ricostruire da zero: costi raddoppiati

Raddoppiano i costi per mettere in sicurezza il ponte sul Tidoncello, lungo la provinciale 70 di Costalta di Pecorara. Dal mezzo milione di euro preventivato la scorsa primavera si passa a un milione di euro. L’intervento ipotizzato inizialmente, una ristrutturazione dell’esistente, non è sufficiente. Occorrerà demolire e ricostruirlo da zero. I lavori dovrebbero partire nel 2024, una volta che il progetto sarà stato messo a punto e che i lavori saranno stati affidati, dopo la pubblicazione di un bando pubblico. Nel frattempo lungo i trentadue metri di strada che attraversano il ponte i mezzi pesanti il cui peso supera le 7,5 tonnellate non passano.

“In questi mesi che precedono l’avvio dei lavori – fanno sapere dagli uffici della Provincia – ragioniamo su come gestire la viabilità provvisoria una volta che il cantiere sarà avviato”.

