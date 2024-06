Piano quinquennale di manutenzione strade, la Provincia stanza 10,7 milioni

Oltre 10,7 milioni di euro. E’ l’ammontare complessivo, suddiviso nelle annualità dal 2025 al 2029, degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel programma quinquennale approvato all’unanimità dal consiglio provinciale, che comprende 26 interventi programmati. Altri sette dipenderanno dalla disponibilità di eventuali risorse aggiuntive. Il piano prevede che le risorse siano utilizzate per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di competenza dell’ente di Corso Garibaldi.

Si va dalla realizzazione del primo stralcio del collegamento ciclopedonale tra Niviano e

Grazzano Visconti (del valore di 1,15 milioni di euro) e della realizzazione di una rotatoria tra la provinciale 6 di Carpaneto e la statale 725 (del valore di un milione di euro), fino alla riorganizzazione a rotatoria dell’intersezione tra la provinciale 28 di Gossolengo con via XXV Aprile.

TUTTI I PROGETTI

UFFICI AL LAVORO

Illustrata tecnicamente al Consiglio dal dirigente del servizio Viabilità Davide Marenghi, la proposta approvata (da trasmettere al Ministero per il finanziamento entro la scadenza del 30 giugno prossimo), è stata predisposta dagli uffici sulla base di una serie di criteri, tra i quali la conferma della programmazione delle opere pubbliche vigente, il completamento degli interventi inseriti nei programmi pluriennali approvati, la coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale (PTCP/PTAV), la messa in sicurezza di ponti, intersezioni stradali e dissesti, il miglioramento delle condizioni di regolarità del piano viabile e la protezione delle utenze deboli.

OSSERVAZIONI DEI SINDACI

Il programma era stato presentato nelle scorse settimane anche ai sindaci del territorio, al fine di raccogliere le loro osservazioni e proposte: di queste si è tenuto conto anche ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria.

Oltre all’elenco degli interventi di manutenzione straordinaria programmati nel prossimo quinquennio (quattro per il 2025, otto per il 2026, cinque per il 2027, tre per il 2028 e sei per il 2029, che interesseranno – a vario titolo – ventitré Strade Provinciali), è stato predisposto un ulteriore elenco di sette interventi di riserva, da utilizzare per eventuali risorse aggiuntive che si rendessero disponibili.