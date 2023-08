“Condizioni preoccupanti”: tempi lunghi per i lavori al ponte di Morasco

Non sarà breve il cantiere che ha preso il via lungo il ponte di Morasco, sulla provinciale 34 che da Nibbiano conduce in direzione di Pecorara. Il ponte sul torrente Tidoncello è un “sorvegliato speciale” per le sue condizioni strutturali preoccupanti, tanto che occorre rifare tutto il piano stradale che attraversa il ponte con anche le barriere laterali di sicurezza.

Le due corsie del ponte sul Tidoncello verranno demolite una alla volta, per consentire al traffico di continuare scorrere a senso unico alternato. In alcuni casi, a seconda delle necessità del cantiere, è però prevista la possibilità di chiudere per intero la circolazione stradale, fino ad un massimo di 15 minuti ogni ora. La fine dei lavori è prevista entro il mese di ottobre.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ