Riparte da Roveleto l’iniziativa Puliamo Piacenza. “Difendiamo l’ambiente”

Insieme per difendere l’ambiente che ci circonda. Riparte da Cadeo il cammino di “Puliamo Piacenza”, l’iniziativa del Gruppo Libertà ideata in sinergia con Legambiente con l’obiettivo di stimolare comportamenti rispettosi a riguardo del nostro territorio.

Saranno circa 70 gli studenti della scuola media di Roveleto che si troveranno dalle ore 9.00 in Piazzetta del Pellegrino, alle spalle del municipio di Cadeo, per partire verso due percorsi organizzati dall’associazione “Fiorenzuola in movimento” con l’intento di ripulire dai rifiuti sia il paese che la campagna limitrofa.

“Abbiamo un solo mondo: dobbiamo proteggerlo e rispettarlo” la mission perseguita da Libertà, Legambiente, Iren e Istituto comprensivo di Cadeo e Pontenure. Sarà una giornata ricca di sorrisi e di consapevolezza sull’importanza dell’ambiente che ci circonda.