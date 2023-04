Silent Night in piazza Cavalli, niente bevande in contenitori di vetro dalle 21 alle 2

In occasione della “Silent Night” che animerà piazza Cavalli nella serata di sabato 29 aprile, si rendono necessari alcuni provvedimenti mirati a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

In particolare, nell’area che comprende la stessa piazza Cavalli, piazza Mercanti, largo Battisti, piazzetta Grida, via Calzolai, via XX Settembre, via Cavour, via Cittadella, via Mazzini, via Sopramuro, via San Donnino, piazza Plebiscito, corso Vittorio Emanuele II, via Garibaldi, vicolo Perestrello, via Sant’Antonino e via Illica saranno vietati, dalle 21 alle 2 del mattino seguente, la somministrazione, il consumo e la detenzione in luoghi e spazi pubblici di bevande in contenitori di vetro o lattine di qualunque genere, la cui somministrazione sarà consentita esclusivamente all’interno di locali ed esercizi situati nelle zone sopraccitate, per il solo servizio ai tavoli e la consumazione al bancone, senza alcuna possibilità di asporto, che potrà avvenire unicamente utilizzando contenitori di carta o altro materiale, preferibilmente biodegradabile e non inquinante.

Contestualmente all’iniziativa, inoltre, sarà temporaneamente sospesa – sempre dalle 21 di sabato 29 alle 2 del mattino di domenica 30 aprile – l’area di stazionamento taxi di via Sopramuro, con trasferimento dei mezzi in quella del Cheope, già idoneamente segnalata e attrezzata.

Sarà in vigore sino alle 3 del mattino, invece, il divieto di circolazione – dalle 21 di sabato 29 – lungo il perimetro di piazza Cavalli dagli accessi di via Cavour/via XX Settembre, via Cittadella/via Mazzini e via Illica/via Calzolai, nonché nella stessa via Illica, piazzetta Grida, piazza Mercanti, largo Battisti, piazza Plebiscito e nel tratto di via Sopramuro tra via Savini e piazza Cavalli. Divieto di sosta con rimozione forzata, negli stessi orari, in piazzetta Grida. Dalle restrizioni sono esclusi unicamente i mezzi di soccorso, delle Forze dell’ordine e a servizio dell’organizzazione dell’evento.

I residenti potranno transitare a passo d’uomo per raggiungere le autorimesse private, compatibilmente con le diverse fasi di svolgimento della manifestazione.