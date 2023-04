Piazza Cavalli balla al ritmo del silenzio: tutto esaurito per la Silent Night

Migliaia di giovani, ma non solo, hanno ballato tutta la sera al ritmo del…silenzio. È stata un successo la Silent Night organizzata ieri in piazza Cavalli. Una formula già sperimentata in altre occasioni in città e in provincia: i partecipanti ritirano le cuffie da mettere alle orecchie e scelgono la musica che intendono ascoltare, rigorosamente senza disturbare i residenti. Un ambiente reso ancora più suggestivo dal videomapping sul Palazzo del Governatore.

LA FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA