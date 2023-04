In 100 sotto la pioggia a ripulire Roveleto dai rifiuti. “Per il futuro dell’ambiente”

La pioggia di queste ore non ha intaccato l’entusiasmo dei partecipanti al primo appuntamento annuale di “Puliamo Piacenza” organizzato a Roveleto di Cadeo. Un centinaio di persone, tra cui oltre 60 studenti dell’istituto comprensivo di Cadeo e Pontenure, hanno preso parte – armati di guanti, pinze raccogli rifiuti e sacchi dell’immondizia – all’iniziativa promossa dal gruppo Libertà in sinergia con Legambiente , Iren e l’associazione di volontariato “Fiorenzuola in movimento”.

“Abbiamo studiato due percorsi già collaudati lo scorso anno, uno tra le vie del paese e l’altro nella campagna circostante chiamato il ‘il giro della Stornella’ molto amato dagli abitanti di Roveleto” le parole di Daniela Ceresa a nome dell’associazione “Fiorenzuola in movimento” che da anni collabora con i Comuni del territorio per iniziative con protagonista il rispetto per l’ambiente che ci circonda. Prima di partire i volontari impegnati nella realizzazione dell’evento hanno voluto subito dare una buona notizia: “Nel sopralluogo effettuato i giorni scorsi abbiamo notato molta cura e attenzione alle aree verdi e questo fa buon sperare”.

“Dobbiamo continuare a portare avanti iniziative di questo calibro – il commento di Laura Chiappa, in rappresentanza di Legambiente Piacenza -. E’ importante che i ragazzi capiscano la bellezza del territorio e la sua cura. I rifiuti hanno un impatto devastante sull’ambiente e raccoglierli è un modo per contribuire a migliorare la vita non solo di chi abita in queste zone, ma fare un favore all’intera nazione”. Gli studenti insieme a volontari e cittadini sono partiti da Piazzetta del Pellegrino e hanno sfidato l’acqua con l’obiettivo di raccogliere tutti i rifiuti abbandonati trovati lungo il cammino.

“Questa piazzetta è il cuore del paese e vedere così tanti ragazzi partire da qui per fare un servizio all’intero territorio è stupendo. Stiamo lavorando per incrementare sempre di più la bellezza del nostro comune e la partecipazione dei cittadini, di tutte le età” ha sintetizzato il sindaco di Cadeo Maria Ludovica Toma. Per il professore Andrea Brauner dell’istituto scolastico di Cadeo “è un momento educativo che guarda al futuro, questi sono tasselli fondamentali per creare i cittadini del domani”.

Tanti giovani, ma non solo. Tra i partecipanti anche cittadini che hanno voluto dare il proprio contributo, come Donatella Eluigi che con in testa il cappello targato Libertà ha sfidato l’acqua a cerca di rifiuti: “Tutte le volte che vengono organizzati questi eventi partecipiamo con piacere affiancando i più giovani in questo percorso a tutela dell’ambiente”. Trenta i sacchi dell’immondizia raccolti, tra i rifiuti più gettonati mozziconi di sigarette, bottiglie di plastica e fazzoletti ma anche qualche oggetto particolare come un vecchio ventilatore trovato dal giovane Simone Barbieri.