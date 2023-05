La guardia di finanza vigilerà sui fondi del Pnrr: protocollo con la Provincia

Nei prossimi mesi una pioggia di risorse economiche arriverà sul Piacentino e nel resto del Paese grazie ai fondi del Piano nazionale di resistenza e resilienza. Una grande opportunità per l’intero territorio che però rischia di essere intaccata da possibili frodi. Per questo, è stato approvato all’interno del Palazzo della Provincia un protocollo per condividere dati e informazioni con la Guardia di finanza con l’obiettivo di “assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, rafforzando il sistema di monitoraggio e vigilanza”.

Il protocollo d’intesa per il monitoraggio e controllo delle operazioni legate al Pnrr sarà sottoscritto nei prossimi giorni anche dalla Guardia di finanza. Dal documento si percepisce la volontà da parte dell’ente Provincia di implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di finanza al fine di contrastare ogni possibile condotta illecita. L’accordo tra Provincia di Piacenza e Guardia di finanza durerà dal momento della firma fino all’utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel Pnrr e nel Fondo complementare.

I controlli verteranno sia a riguardo degli interventi gestiti direttamente dall’ente presieduto da Monica Patelli, che per quelli avviati indirettamente, tramite parti terze, tra cui enti e società partecipate o loro concessionarie esercenti pubblici servizi.