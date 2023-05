Stasera appuntamento con “Star bene”. Al centro della puntata la Neurochirurgia

Neurochirurgia: di cosa si occupa? Quando occorre richiedere una visita neurochirurgica? Che patologie tratta? A queste e ad altre domande risponderà la nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda su Telelibertà stasera dalle 21.00.

Non tutti sanno che a Piacenza opera, in convenzione con il sistema sanitario regionale, il Centro di Neurochirurgia e Microchirurgia Vertebrale della Casa di Cura Piacenza, diretto e gestito da Alessandro Sacchelli. Proprio lui sarà uno degli ospiti in studio insieme a Luigi Cavanna, direttore dell’unità operativa di Medicina Interna e Lungodegenza della Casa di Cura Piacenza e Sant’Antonino oltre che presidente nazionale di Cipomo. Con loro anche Nawal Loubadi, dirigente assistenziale della Casa di Cura e, in collegamento, Elena Torre e Manuela Fontana, che sono medici chirurghi di Medicina Interna della Casa di Cura Piacenza.

La puntata sarà poi disponibile on demand sul sito www.teleliberta.tv nella sezione salute.