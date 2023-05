Nidi comunali, cambia il sistema. Nuove aperture a Borghetto e Vallera

Nuovo sistema integrato dei nidi: i 616 posti sono confermati ma con diverse novità. Tra le tante l’apertura di una sezione a Borghetto e una a Vallera, la sperimentazione del servizio di part-time al pomeriggio dalle 14 alle 20, l’incremento dei posti per i lattanti che passano da 81 a 93.

“Il tutto nell’ottica di continuare a garantire l’offerta nonostante la chiusura per ristrutturazione di due nidi, l’Astablam e Girasole, che avevano 120 posti ripartiti ora fra l’asilo Pettirosso della Besurica e il polo di Nostra Signora di Lourdes” spiega l’assessore Nicoletta Corvi che ha presentato in municipio le principali novità del sistema integrato dei nidi in un incontro che ha visto presenti anche il sindaco Katia Tarasconi e gli assessori Adriana Fantini e Matteo Bongiorni, ma anche i rappresentanti degli uffici e delle strutture coinvolte. Fra le nuove strutture che andranno ad aggiungersi a quelle già presenti per i nidi, ci sono il polo d’infanzia Mirra che prevederà anche una sezione per i lattanti con 11 posti, il polo di Nostra Signora di Lourdes con 24 posti, il polo dell’infanzia di Vallera con 12 posti e quello di Borghetto con 14 posti. In vista c’è l’imminente avvio delle iscrizioni per l’anno educativo 2023-2024 successivo all’open day dei nidi di sabato 13 dalle 9.30 alle 18.30.

IL COMUNICATO DEL COMUNE SUI NIDI