Vallera, donna molestata in pieno giorno: denunciato piacentino di 31 anni

Una donna è stata molestata fisicamente in pieno giorno da un giovane mentre faceva una passeggiata con il nipotino. Il presunto responsabile dell’atto, un piacentino di 31 anni, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri e denunciato a piede libero per violenza sessuale. È accaduto venerdì vicino a Vallera. Un caso-fotocopia di quello avvenuto l’altra mattina in via Calzolai: anche in questo caso una donna avvicinata e palpeggiata sul sedere da un mendicante romeno di 30 anni, anch’egli denunciato. In entrambe le situazioni è risultata fondamentale la descrizione fornita dalla vittima ai militari dell’Arma sopraggiunti sul posto con grande rapidità.

L’episodio di venerdì è avvenuto che non era ancora mezzogiorno. Una piacentina di 70 anni era tranquillamente a passeggio sulla pista ciclopedonale, intenta a spingere il passeggino con il nipote di pochi mesi. Siamo all’altezza dell’imbocco della frazione di Vallera. A un certo punto, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un uomo è sbucato da dietro, le ha toccato i glutei ed è scappato. Sulle prime, colta di sorpresa, la piacentina è rimasta come impietrita. Ma subito dopo ha avuto la prontezza di chiamare i carabinieri. In pochi minuti un equipaggio dell’Arma ha raggiunto la donna che, seppur turbata da quanto accaduto, ha fornito ai militari una sommaria descrizione dell’individuo (giovane, vestito con abiti sportivi) e la sua direzione di fuga. Sono bastate poche decine di minuti ai carabinieri per rintracciare il ragazzo a poca distanza nella zona di Gossolengo. Quest’ultimo è stato condotto in caserma e identificato: è un piacentino di 31 anni che, dopo essere stato ascoltato, è stato denunciato per violenza sessuale.