Alta Val Tidone, nel palazzo comunale di Nibbiano inaugurato un Punto salute

Al piano terra del palazzo comunale di Alta Val Tidone, a Nibbiano, è stato inaugurato un Punto salute. Al suo interno gli abitanti di Caminata Pecorara e Nibbiano potranno, su richiesta del medico curante, potranno fare un elettrocardiogramma completo, misurare i parametri vitali oppure ancora potranno avvalersi di strumentazioni in grado di tenere monitorato il battito del cuore o la pressione nel corso di una o più giornate (holter cardiaco e holter pressorio).

Grazie ad un monitor gli esiti di alcuni controlli saranno comunicati in tempo reale al medico, per altri occorrerà attendere 30 minuti per i referti. Il servizio sarà gratis per i residenti sopra i 65 anni di età. Per gli under 65 si pagherà in base al reddito Isee. Le tecnologie e le strumentazioni sono state acquistate grazie ad un benefattore privato, “Ora – dice il sindaco Franco Albertini – cerchiamo un accordo con Ausl e con Asp per rendere subito operativo il servizio”. Bisogna cioè trovare un accordo per avere personale infermieristico qualificato all’iterno della struttura, almeno un paio di giorni a settimana.