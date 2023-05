Isii Marconi: in estate i lavori di adeguamento sismico. Visita della Provincia

Si avvicina alla conclusione la serie di visite della Provincia alle scuole secondarie di secondo grado negli edifici di proprietà dell’ente di Corso Garibaldi. Con la tappa all’Istituto d’Istruzione superiore “G. Marconi” sono terminati i sopralluoghi alle realtà cittadine, mentre nelle prossime settimane – con la trasferta a Cortemaggiore – saranno completati gli incontri con gli istituti del territorio.

All’Isii “Marconi” la presidente della Provincia Monica Patelli è stata accompagnata dalla vicepresidente con delega a Edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio Patrizia Calza, dal dirigente del servizio Edilizia Jonathan Monti e dai tecnici Matteo Bocchi e Roberto Dacrema del servizio Edilizia. La delegazione è stata accolta dalla dirigente scolastica Adriana Santoro insieme a Cristina Rebecchi (vicario) e Daniela Fuochi (direttore amministrativo).

È rilevante l’adeguamento sismico che la Provincia avvierà dal prossimo giugno: i lavori (coordinati con altri interventi gestiti dalla scuola) si svolgeranno in più tranche per ridurre al massimo l’impatto sull’attività didattica e interesseranno molti spazi delle palazzine esistenti, per un importo complessivo di circa 3,5 milioni di euro.

La dettagliata visita all’istituto (nato nel 1999 dalla fusione del Tecnico Industriale “G. Marconi” e del Professionale per l’Industria e l’Artigianato “L. da Vinci”) è stata l’occasione anche per un attento esame di aule, laboratori, palestre e altri spazi interni ed esterni dell’ampio complesso, al fine di individuare le possibili migliorie.

“L’Isii “G. Marconi” – osserva la presidente Patelli – è un punto di riferimento per la formazione tecnico-scientifica, della quale non solo il territorio ma tutto il Paese ha un gran bisogno, ed ha un forte orientamento all’innovazione. Spicca il fervore che è evidente in tante iniziative: penso per esempio alle aule in cui i manutentori di domani adeguano storici tavoli di lavoro alle norme vigenti, alla Podclass in cui i giovanissimi “marconisti anonimi” realizzano podcast, alle sale prove per le band musicali, al nuovo spazio per la pesistica, al coloratissimo murale che acquisirà una nuova dimensione grazie a un qr code e alla serra che diventa “macchina dell’aria”, con sensori che ne rilevano le caratteristiche».

“Gli importanti interventi antisismici in arrivo nei prossimi mesi anche in questo istituto – sottolinea la vicepresidente Calza – avranno un impatto rispetto alla usuale quotidianità della scuola, ma sono la riprova della puntualità e della cura della Provincia per ogni edificio di competenza. La sicurezza degli studenti e del personale docente e non docente, nel pieno rispetto delle norme di legge, è sempre prioritaria”.