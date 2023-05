In città spuntano graffiti di un sito di escort: il Comune chiede i danni

Cinque stelle, certificazione e congedo con chiara allusione: “Grazie per essere… venuto”. Hanno fatto indignare molti piacentini i graffiti, comparsi nei giorni scorsi in alcuni punti della città, relativi alla poco ortodossa campagna pubblicitaria avviata in una ventina di città italiane da un sito internet specializzato in recensioni di escort (il primo in tutta Europa), più prosaicamente prostitute.

Anche il sindaco Katia Tarasconi non ha gradito, al punto che si è già attivata per denunciare il sito.

