Maltempo in Emilia Romagna, Tarasconi: “Pronti ad accogliere gli sfollati”

Piacenza è pronta ad accogliere gli anziani sfollati dalle zone più colpite dal maltempo in Emilia Romagna. Lo conferma il sindaco Katia Tarasconi: “La nostra regione sta vivendo ore drammatiche. L’emergenza per le condizioni meteo prosegue da giorni e la notte appena passata è stata peggiore di quanto si potesse prevedere in molti territori. Purtroppo ci sono già vittime ed è tuttora a rischio l’incolumità delle persone. Anche per il territorio piacentino la Prefettura ha diramato lo stato di allerta per le condizioni idrogeologiche, soprattutto in collina e montagna. Massima attenzione, dunque. C’è bisogno di tutto l’aiuto possibile per fronteggiare questa situazione. Al presidente Stefano Bonaccini ho offerto la piena collaborazione dell’amministrazione comunale a dare una mano in ogni modo possibile”.

PRONTI AD ACCOGLIERE GLI SFOLLATI – “La Regione ci ha chiesto di mappare la disponibilità ad accogliere anziani sfollati dalle aree più a rischio. La nostra Asl, che è in contatto diretto con l’assessore Nicoletta Corvi, ha lavorato in queste ore per fornire un elenco preciso delle strutture a disposizione ed è già arrivata la collaborazione anche di soggetti e strutture privati. Non è la prima emergenza che affrontiamo in questi anni: terremoto, alluvioni e una pandemia che ha segnato le nostre vite. Vorremmo non doverlo mai fare, ma quando è necessario siamo pronti ad affrontare tutto ciò che c’è da affrontare. Insieme. Da Piacenza sono già partiti mezzi e persone per i territori più colpiti e tutti noi, cittadini e rappresentanti delle Istituzioni, siamo a disposizione con la forza, la volontà e il grande senso di solidarietà che ci ha sempre contraddistinto”.