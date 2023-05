Alluvione in Romagna, anche Anpas e Croce rossa di Piacenza in aiuto ai soccorsi

Due ambulanze e un mezzo 4×4 del Comitato Provinciale della Croce Rossa di Piacenza sono stati attivati nella prima serata di martedì 16 maggio dal servizio di emergenza 118 per recarsi nella zona colpita dall’alluvione in Emilia-Romagna. I mezzi e i 6 operatori CRI saranno a disposizione della Centrale Operativa 118 di Ravenna per supportare l’emergenza territoriale.

“All’interno di Coordinamento Regionale è stato richiesto a tutte le Aziende Sanitarie della regione di di espletare i rapporti di convenzione 118 con Anpas e CRI per chiedere la loro disponibilità rispetto ad una partenza immediata verso i territori della Romagna colpiti dall’alluvione – spiega Stefano Nani, dirigente infermieristico 118 Piacenza -. Anpas Piacenza ha inviato due ambulanze e altrettante Croce Rossa Piacenza che sono partite in serata per raggiungere la Centrale Operativa 118 di Ravenna che coordina tutta la Romagna. Anpas Piacenza ha messo a disposizione anche un’ulteriore ambulanza che rimane in stand-by a Piacenza pronta a partire all’occorrenza. Gli operatori quindi svolgeranno così il servizio di emergenza-urgenza territoriale dove sarà necessario. Questo perché tutta la situazione viabilistica è in crisi a seguito ad esondazioni e allagamenti. E serve quindi necessariamente un potenziamento del servizio. Un vivo e dovuto ringraziamento da parte dell’Azienda Usl di Piacenza è dovuto sia a CRI che ad Anpas per aver risposto nell’immediatezza all’emergenza in corso”.

Croce Rossa di Piacenza, attraverso i propri canali, ha attivato servizi di supporto richiesti dalla Croce Rossa regionale per offrire supporto e aiuto ai colleghi della Croce Rossa di Cesena la cui Sede del Comitato Provinciale è andato completamente allagato.

Già nei giorni scorsi Anpas comitato provincia di Piacenza si è attivata con il suo personale per supportare l’emergenza maltempo della regione Emilia-Romagna.

Alle 20.30 sempre del 16 maggio sono stati inviate 2 ambulanze Anpas coordinate dal 118 e altri due equipaggi sanitari sono reperibili per eventuali ulteriori necessità.

Stamattina alle 8 sono partite altre ambulanze, anche pulmini per evacuazione e personale Opsa CRI con gommone.

Su richiesta della sala operativa 118 della Romagna, anche una squadra del Soccorso Alpino specializzata nel Soccorso in forra (soccorso acquatico in ambiente impervio) sta intervenendo a Cesena con l’ausilio di un gommone, in aiuto della popolazione colpita dagli eventi alluvionali.