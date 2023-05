Sezioni di nido a Borghetto e Vallera. Corvi: “Andiamo incontro alle famiglie”

“L’idea di aprire una sezione di nido a Borghetto nasce perché il comune di Piacenza è stato pescato a dicembre per alcuni progetti di ristrutturazione: questo ci consente di ampliare due nidi siti in città, l’Astamblam e il Girasole – spiega l’assessore Nicoletta Corvi presente all’incontro insieme alla dirigente scolastica del secondo Circolo didattico Giovanna Solari, al dirigente e alla responsabile dei Servizi per l’Infanzia del comune Luigi Squeri ed Emanuela Gennari e allo staff del coordinamento pedagogico dei Servizi Educativi – da qui l’idea di guardare anche alle frazioni e di aprire una sezione nido a Borghetto e una a Vallera: in questo modo cerchiamo di andare incontro alle famiglie nella cintura periferica e a quelle che invece, pur essendo in città, desiderino far vivere ai loro bambini un’esperienza di nido particolare”.

Nello specifico Borghetto si presenta un laboratorio di sperimentazione dell’educazione “outdoor” anche grazie agli spazi e al giardino che consentono un maggiore contatto con la natura: al nido lavoreranno due educatori e un’ausiliaria, la cucina è interna e provvederà alla preparazione dei pasti sia per il nido sia per la scuola d’infanzia.