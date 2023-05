Seconda notte in città per il lupo, avvistato tra via Bianchi e la Besurica

Nuovo avvistamento in città per il lupo che nella notte tra giovedì e venerdì era stato ripreso nella zona tra viale Malta e le mura farnesiane era stato ripreso nella zona tra viale Malta e le mura farnesiane.

Stanotte è stato visto e fotografato in via Bianchi, ma è stato segnalato anche in via Veneto e alla Besurica. A quanto pare stava prendendo la direzione della campagna, facendo quindi sperare in un ritorno nel sua habitat naturale.

Diverse le chiamate alle forse dell’ordine da parte di cittadini che lo hanno incrociato mentre vagava spaesato tra auto e palazzi.

