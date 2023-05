Lupo a passeggio nella notte in città, avvistato tra viale Malta e viale Maculani

Un esemplare (apparentemente) di lupo è stato avvistato in città, nella zona di viale Malta. Verso le 4 della mattina di venerdì 19 maggio l’animale è stato notato passare davanti alla Questura e poi intrufolarsi in un cancello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per cercare di localizzarlo. Altre segnalazioni sono arrivate da via XXI Aprile, viale Maculani e viale Tramello. La quasi contemporaneità delle chiamate giunte ai carabinieri, da differenti zone della città, farebbe supporre che non si trattasse di un unico esemplare ma di un branco; uno degli esemplari è stato avvistato anche da una pattuglia del Radiomobile.

Sono stati coinvolti anche i carabinieri forestali e la Prefettura ha attivato gli esperti per visionare il video disponibile e capire se si tratti effettivamente di un lupo.

