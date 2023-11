Stracci e abiti abbandonati sul marciapiede, la discarica incivile abita in viale Malta

Un guardaroba a cielo aperto. È quello che si trovano davanti i residenti e i frequentatori di viale Malta che anche ieri hanno segnalato il tappeto di abiti e stracci abbandonati sul marciapiede vicino ai bidoni della differenziata che da anni sono installati accanto al liceo Colombini. Non è la prima volta che gli abitanti segnalano le piccole discariche – rigorosamente di abiti – che sorgono in zona. La causa sta nell’avere eliminato il cassone degli abiti abbandonati che proprio lì c’era da diversi anni: un’abitudine per i piacentini, quella di depositare lì i propri abiti dismessi. Un’abitudine evidentemente durissima a morire. E infatti ogni giorno i piacentini si ritrovano a segnalare il problema: stavolta è una cittadina a notare e fotografare la distesa di rifiuti e immondizia abbandonata proprio a bordo della strada.

