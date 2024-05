Vince l’ambiente a Gropparello, raccolte 3 tonnellate di rifiuti

“Una festa di sorrisi e impegno civile”. Oltre 200 volontari hanno accompagnato gli studenti delle scuole di Gropparello per un’avventura all’insegna del rispetto per la natura. Un’intera comunità unita al cospetto della Giornata dell’Ambiente organizzata da Promis Gruparel tra le colline e i boschi che caratterizzano la Val Vezzeno e la Val Riglio. “Volevamo regalare un’esperienza immersiva a tutti i partecipanti con interesse particolare verso i più piccoli – il commento del presidente Marco Maggi -. Vedere l’entusiasmo di oltre 300 persone di diverse età nel cercare di ripulire il nostro territorio ci ripaga di tutto l’impegno profuso”.

Scoperta una discarica a cielo aperto

Nell’arco di una mattinata sono state recuperate oltre tre tonnellate di rifiuti. Fondamentale la presenza di mezzi attrezzati, rimorchi e pick up che hanno attraversato in lungo e in largo le vallate attorno a Gropparello per recuperare l’immondizia raccolta da studenti e volontari. Grazie all’iniziativa che ha visto la partecipazione anche di Legambiente Piacenza è stata scoperta una discarica a cielo aperto nella zona tra Croviano e Groppovisdomo.

Cyclette, pneumatici e forni abbandonati

“Abbiamo recuperato in sicurezza dieci batterie di automobili e diversi rifiuti speciali” commenta un partecipante. Tra i rifiuti più “particolari” due forni abbandonati in una scarpata, una cyclette, un phone per capelli, vecchi telefoni, alcuni dischi in vinile, tre bidet e un pneumatico da trattore. “Giornate come queste sono utili a cercare di rimetterci in pari con la natura – afferma Placido Iudicello, ideatore della prima giornata dell’ambiente organizzata a Gropparello 16 anni fa -. Bambini e adulti insieme sono più forti dell’inciviltà di alcuni”.

“Un territorio più pulito, un futuro migliore”

“Sono orgogliosa di aver partecipato a questa grande festa dell’ambiente – sottolinea Laura Chiappa, presidente di Legambiente Piacenza -. I bambini apprendono come spugne grazie a queste iniziative e al buon esempio di noi adulti. La comunità è stata protagonista di un evento che ha il sapore di futuro, un futuro migliore”. Tante le realtà associative che hanno partecipato all’iniziativa promossa da Promis Gruparel. Tra di loro, la sezione Avis di Gropparello e la Nuova Pro loco Gusano che hanno unito le forze per regalare a studenti e volontari bicchieri di plastica dura riciclata. L’impresa Vinetti Valter&Co ha invece donato oltre 300 magliette celebrative a tutti i partecipanti. “Quando si parla di ambiente si parla di futuro – le parole di Michael Vinetti -. Teniamo particolarmente alle tematiche riguardanti il rispetto della natura e infondere sin da piccoli questi buoni esempi è fondamentale”.

Lilt Piacenza: “Rispetto dell’ambiente equivale a salute”

Anche Lilt Piacenza ha preso parte all’evento offrendo ai più piccoli fumetti incentrati sul rispetto e il benessere. “Sappiamo bene l’importanza del legame tra un mondo pulito e la nostra salute – le parole di Stella Piazza, referente della Lega contro i tumori -. Complimenti di cuore a tutti questi bambini che crescono nella filosofia del rispetto”. Mentre gli alunni di terza, quarta, quinta elementare e quelli delle medie erano impegnati nelle frazioni di Gropparello. I più piccoli della materna e delle prima e seconda elementare hanno ripulito il paese da cartacce e mozziconi.

Raccolti 1.200 mozziconi di sigarette dai più piccoli

“Abbiamo raccolto 1.200 mozziconi” esulta felice un bambino mentre aspetta il pranzo offerto dalla Promis. “Conoscere e rispettare il proprio territorio rappresentano delle basi fondamentali per affacciarsi al mondo con basi etiche solide” conclude la preside Roberta Gulieri. Oltre al volontariato, fondamentale il contributo di attività e imprese locali e il supporto di Iren e Gruppo Libertà. “Porteremo avanti questa iniziativa finché ce ne sarà bisogno – conclude Marco Maggi -. Grazie a bimbi e volontari oggi il nostro territorio è sicuramente più bello”.