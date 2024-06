Copertoni, bombole del gas e brandine rotte: Legambiente ripulisce le rive del Trebbia

Una quindicina di sacchi pieni di immondizia, due bombole del gas, la gomma di un camion e altre gomme, uno scheletro di brandina prendisole, bottiglie di vetro e di plastica e circa un migliaio di mozziconi di sigarette. È il (poco gradito) bottino che il gruppo di Legambiente ha recuperato lungo le rive del Trebbia e nel parco.

L’iniziativa si è intitolata “River Litter”, rientra nell’ambito del progetto “Controcorrente” a cui il circolo “Emilio Politi” di Legambiente aderisce insieme ad altri circoli: a farsene principale promotrice, insieme alla presidente del circolo Laura Chiappa, è Maria Parenti che fa parte del direttivo di Legambiente Piacenza.

“Ci siamo trovati in una quindicina di volontari – spiega Chiappa – erano presenti anche alcuni scout. All’inizio ci siamo concentrati sulle rive del Trebbia e poi abbiamo “setacciato” anche la prima parte del parco”. “Nei mesi scorsi abbiamo organizzato alcuni workshop al Rathaus – spiega Parenti – il prossimo 14 luglio abbiamo in programma un trekking guidato da Confiente a Marsaglia in cui parleremo ancora del fiume”.