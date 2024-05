Urla in via Calciati, la polizia interviene per un giovane in stato d’alterazione

Per l’ennesima volta via Calciati e i giardinetti di largo Erfurt teatro di un movimentato episodio. Protagonista, nella serata di giovedì 23 maggio, un giovane straniero che si aggirava in zona urlando, verosimilmente in stato d’alterazione. É intervenuta una pattuglia della questura per cercare di riportare la calma. Alla vista dei poliziotti il giovane ha iniziato ad agitarsi e non ne voleva sapere di salire in auto. Secondo alcune persone che hanno assistito alla scena, avrebbe iniziato a sputare e a dare testate contro la vettura della polizia. Una situazione difficile da gestire, che sembra si sia risolta soltanto quando è stato possibile portare il giovane all’ospedale.