“Spazi in attesa”, l’Ordine degli architetti cataloga i luoghi urbani da ripensare

Recuperare angoli quotidiani della città, “pezzi” di tessuto urbano troppo spesso dimenticati. Questo è l’obiettivo dell’iniziativa “Spazi in attesa”, promossa dall’Ordine degli architetti di Piacenza, che prosegue fino al 31 luglio. Il progetto mira a coinvolgere la comunità in un percorso di riscoperta e valorizzazione degli spazi urbani attraverso un contest fotografico, biciclettate cittadine, incontri e un’esposizione dedicata.

“L’iniziativa vuole porre l’attenzione su quei luoghi della città che, pur essendo parte integrante del contesto urbano, vivono un momento di sospensione in attesa di essere ripensati, riqualificati, riprogettati e rivissuti” spiega Loredana Mazzocchi, presidente dell’Ordine degli architetti di Piacenza.

Il contest fotografico invita i partecipanti a inviare una fotografia di uno spazio in stato di degrado, abbandono o obsolescenza nella città di Piacenza. Una giuria composta da esperti in Sociologia, Architettura e Fotografia valuterà le fotografie più interessanti. Le opere selezionate saranno pubblicate ed esposte in una mostra finale.