“Ai giardini di via Negri bivacchi e tenda nell’area per i cani”: la segnalazione

Una tenda e un bivacco notturno nell’area di sgambamento per cani nei giardini di via Negri. Con musica ad alto volume, rumore di vetri rotti, latrati e schiamazzi vari sino a notte fonda. Oltre, naturalmente, all’impossibilità di fruire dell’area da parte dei cittadini. Lo riporta una persona, che sostiene di essere un abitante della zona, sulla pagina Facebook di “Sei di Piacenza se …”, uno spazio internet molto frequentato dai cittadini naviganti on line. E’ solo l’ultima di una serie di lamentele che riguardano i giardinetti pubblici di via Negri, dal campetto di basket all’area sgambamento cani. Dove la civica convivenza tra esseri umani sta diventando sempre più difficile. Se del disturbo arrecato da chi gioca a basket, il bivacco nell’area di sgambamento è cosa nuova e viene riportato con tanto di fotografia rubata dalla finestra di casa.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’