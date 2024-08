Via Negri, raccolta firme dei residenti: “Regolamentare orari del campo da basket”

“Sarebbe bene regolamentare gli orari dello sfruttamento dell’area di gioco”.

Chi parla è un abitante di via Negri a Piacenza: “Abbiamo finalmente lanciato una raccolta di firme fra i cittadini della via per regolamentare gli orari dell’utilizzo del campetto. Al campetto, infatti, giocano a pallone alle tre di notte, quasi tutti i giorni. Con questo caldo diversi di noi tengono le finestre aperte e sono in tanti a non riuscire a dormire a causa della confusione notturna”.

Ma non solo: “Spesso – prosegue la residente – ci sono risse e individui che spacciano giorno e notte, con conseguenti interventi di polizia e carabinieri. Da parte nostra intendiamo proporre l’utilizzo del campo di gioco dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Poi ci vorrebbe il divieto, perché non è possibile che alla notte ci sia uno stadio sotto casa”.