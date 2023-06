Intrusione notturna a scuola: sangue e macchinette svuotate. Indagini in corso

Tre distributori di merendine spaccati e depredati con gli incassi (esigui) in monete e ampie tracce di sangue lasciate davanti ad una delle tre in particolare, al secondo e ultimo piano. Il furto è accaduto nella notte tra giovedì e ieri all’interno dell’edificio scolastico di via Negri, di proprietà della Provincia, dove al pianterreno e al primo piano sono sui banchi gli studenti dell’istituto Tramello e al secondo piano i colleghi del liceo Colombini. L’intero edificio, in questi giorni, continua a essere frequentato anche a anno scolastico terminato in quanto sede degli esami di maturità, sia per il Tramello che per il Colombini.

Sull’episodio stanno compiendo indagini i carabinieri della Compagnia di Piacenza. E’ probabile che l’ignoto malvivente, che potrebbe anche essere stato spalleggiato da un complice, si sia ferito alle mani nel tentativo di sfondare il vetro anteriore del distributore meccanico.