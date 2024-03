Baby gang e insicurezza in via Negri, il Comune valuta di “blindare” il campus

L’aggressione a uno studente minorenne nel cortile dell’istituto Casali di via Piatti da parte di tre “infiltrati” porta alla luce un nervo scoperto dell’area. Il terzetto, secondo la scuola, si sarebbe introdotto dal cortile retrostante l’istituto condiviso con la media Dante, che a sua volta ha un affaccio posteriore su via Negri. La preside del Casali, riferendo anche di una cattiva frequentazione della strada (nonostante i controlli assidui delle forze dell’ordine e i progetti di riqualificazione in corso) aveva ipotizzato di impedire l’accesso agli esterni per il tratto già pedonalizzato di via Negri, “blindando” di fatto l’area scolastica tra via IV Novembre e via Piatti. Il risultato, nei fatti, potrebbe essere la creazione di un campus scolastico nel perimetro.

“La quadra – ha dichiarato l’assessore Matteo Bongiorni – va trovata con la Provincia che è proprietaria della maggioranza degli edifici scolastici della zona”. Bongiorni conferma che palazzo Mercanti già da qualche tempo avrebbe preso in esame, tra le altre, l’ipotesi di creare un campus unico “blindando” l’area dove affluiscono ogni mattina alcune migliaia di studenti e che includerebbe anche l’Isii Marconi, attualmente l’unica sede a essere recintata e separata dall’esterno.

Il nodo dei controlli – Prioritario, tuttavia, sarebbe il tema dei controlli. “Già oggi le scuole hanno cortili, anche sbarrati. Chi è che controlla? Un campus, se realizzato, avrebbe senso se fornito di portineria – ha spiegato Bongiorni – i varchi andrebbero presidiati. Detto ciò la soluzione per chiudere il quadrante si può trovare, anche se l’area è davvero molto ampia. E’ un tema di sicurezza, chiarendo chi sorveglierebbe i varchi, e di risorse. Certo, la Provincia ha un ruolo ancora più importante di noi”. La Provincia, da parte sua, con la vice presidente Patrizia Calza, ha fatto sapere di non avere finora ricevuto richieste a riguardo, riservandosi ad ogni modo di valutare più avanti la questione