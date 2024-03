Studenti aggrediti nei cortili delle scuole: a Piacenza due episodi in pochi minuti

Due gravi episodi di aggressione ad altrettanti studenti sono avvenuti la mattina di giovedì 29 febbraio, in due istituti superiori a Piacenza. Entrambi i fatti sono avvenuti a breve distanza di strada, quasi in contemporanea. In un caso, consumatosi nel cortile dell’Isii Marconi, un violento diverbio scoppiato tra alcuni gruppi si è concluso con l’aggressione, da parte di alcuni studenti della scuola, di un compagno, finito a terra con il volto insanguinato per i pugni ricevuti.

Sarebbero invece estranei all’istituto (ma le indagini sono in corso) i tre giovani che ieri mattina si sono introdotti nel cortile del Casali e che hanno riempito di botte uno studente della scuola. Sul grave episodio sta già indagando la polizia locale di Piacenza, che, su segnalazione della preside Raffaella Fumi, aveva prontamente inviato tre agenti in borghese. Mentre la preside del Marconi Adriana Santoro conferma: “Diverbio tra gruppi di studenti, al lavoro per individuare i responsabili. Presenteremo esposto in questura”.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ