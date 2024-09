Via Negrotti, residenti esasperati: “Degrado e divani abbandonati in strada”

In via Negrotti a Piacenza qualcuno ha pensato bene di allestire un salotto, con tanto di “comodo” divano-letto e morbidi cuscini. Peccato però che il luogo designato non sia un appartamento, bensì un marciapiede pubblico.

Un allestimento che, secondo i residenti, campeggia ormai da giorni in quest’angolo di città, nella zona di via Boselli.

“È solo l’ultimo di una lunga serie di episodi poco piacevoli – spiega un residente – tra i quali schiamazzi notturni e rifiuti abbandonati. Siamo esasperati, sarebbe opportuno che qualcuno intervenisse per rendere la zona più decorosa”.