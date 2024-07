Bivacchi e rifiuti nel giardino di via Marzioli, Zandonella: “Il Comune intervenga”

Bottiglie di alcolici, rifiuti, fazzoletti e sacchetti di plastica attorno a un tavolo da picnic. Nuove segnalazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica nel giardino comunale di via Marzioli alla Besurica, ormai da anni al centro di contestazioni da parte dei residenti per le cattive frequentazioni in orario notturno.

Sul caso interviene Luca Zandonella, consigliere comunale della Lega: “Ancora una volta diversi residenti di via Marzioli mi hanno segnalato problematiche di schiamazzi e bivacchi nei giardini della zona: oltre alla sporcizia di vario genere abbandonata, ignoti hanno spostato a piacimento le panchine. Questo non è consentito e quindi ho già chiesto all’assessore ai lavori pubblici Bongiorni almeno di ancorarle a terra. Mi risulta che alcuni cittadini siano già stati ricevuti in Comune, ma non è stato fatto nulla di concreto e i problemi permangono: serve un intervento risolutivo per una normale e civile convivenza e per evitare che questi giardini siano luogo di ritrovo di chi ha poco rispetto della cosa pubblica”.