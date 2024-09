Camion in sosta selvaggia nel parcheggio del Garilli: “Servono più controlli”

Sosta selvaggia di camion, motori accesi per decine di minuti e scarico e carico di materiale come fosse un luogo privato. È quanto sta succedendo nel parcheggio di via Gorra, all’ombra dello stadio Garilli di Piacenza.

A farsi portavoce delle lamentele e delle rimostranze dei cittadini ci pensa il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella che nei giorni scorsi ha svolto un sopralluogo nella zona. “È diverso tempo che i residenti lamentano un utilizzo non consentito dell’area, in particolare modo di camion che sostano anche se non potrebbero e che lasciano sporcizia” le sue parole.

Tra le problematiche riscontrate anche il tema dell’inquinamento: “Capita infatti che vengano lasciati i motori accesi per decine di minuti” sottolinea Zandonella. “Nell’ultimo periodo – prosegue – la situazione sta peggiorando, con addirittura alcuni camion che utilizzano il parcheggio pubblico come luogo di trasloco e spostamento di attrezzature private, anche durante le prime ore del mattino, disturbando i cittadini”.

Interrogazione depositata sul parcheggio di via Gorra

Zandonella ha quindi deciso di depositare un’interrogazione per invitare l’amministrazione comunale a prevedere maggiori controlli: “In un sopralluogo dello scorso luglio sono state spiegate all’assessore Matteo Bongiorni, direttamente dal referente dei residenti, le diverse problematiche presenti nel parcheggio e ora si aspettano interventi concreti per migliorare la situazione – chiosa il consigliere comunale -, per questo ho depositato una interrogazione per spronare in tal senso l’amministrazione, partendo dalle proposte dei residenti stessi”.

“Ho chiesto inoltre di conoscere – fa sapere il consigliere del Carroccio – quante sanzioni sono state effettuate da parte della Polizia Locale nel 2023 e 2024, chiedendo se l’amministrazione – in collaborazione con il Corpo di via Rogerio – ha intenzione di prevedere controlli in modo costante, così da scoraggiare la presenza dei camion”.