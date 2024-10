“Mancano posti auto in Cittadella, sosta selvaggia dietro a palazzo Farnese”

Sosta selvaggia tra palazzo Farnese e il campo Daturi. Con il cantiere in piazza Cittadella e “la carenza di alternative adeguate per i posteggi delle auto”, il consigliere comunale di minoranza Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi) segnala – foto alla mano – la situazione “fuori controllo” dei mezzi che vengono lasciati sul retro dell’edificio storico, nei pressi di largo Brigata.

“Ci sono auto ovunque, con le ruote sopra le aiuole, in maniera sregolata – dice Trespidi – e ciò rappresenta il risultato di una pessima pianificazione dell’intervento nella vicina piazza Cittadella, che ha portato alla rimozione temporanea di numerosi spazi di sosta. Certo – aggiunge il consigliere – c’è una buona dose di inciviltà da parte di alcuni automobilisti, che senza dubbio contribuisce a peggiorare questa situazione. In occasione dell’avvio dei lavori, comunque, la giunta Tarasconi si era impegnato a concretizzare un adeguato piano per i parcheggio alternativi nel comparto Nord. C’è qualcosa che non va”.

Va ricordato che solo pochi giorni fa, il Comune ha ottenuto dal Demanio la riapertura del parcheggio di via Benedettine, situato a pochi passi dal centro storico di Piacenza. I cancelli, solitamente chiusi per proteggere l’area demaniale, sono aperti e il piazzale è accessibile. L’area dispone di circa 70 posti auto. Le modalità di sosta sono regolamentate: un cartello interno stabilisce che è possibile fermarsi per un massimo di 90 minuti, dalle 9:00 alle 19:00. Al di fuori di questa fascia oraria, la sosta è libera dalle 19:00 fino alle 8:00 del mattino seguente.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: